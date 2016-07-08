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بالفيديو.. «ريتشارد الحاج» يطرح أغنيتان بمناسبة عيد الفطر

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بالفيديو.. «ريتشارد الحاج» يطرح أغنيتان بمناسبة عيد الفطر بالفيديو.. «ريتشارد الحاج» يطرح أغنيتان بمناسبة عيد الفطر

ملك هواك

كتبت – إنجي لطفي

طرح المنتج ريتشارد الحاج أغنيتين “سينجل” لاثنان من المواهب الغنائية هما هاني زكريا وإسلام فهمي بمناسبة عيد الفطر، عبر قناة اليوتيب الخاص بشركة ريكوردز، تحت عنوان «ملك هواك».

وقال ريتشارد الحاج إنَّه الهدف من طرح شركته الجديدة «موسيقي نت ورك» التى تم إطلاقها مؤخرًا؛ تأتي لدعم الموسيقى وتبني عدد من المواهب الشابة التى تمتلك خامات صوت وموهبة جيدة، مؤكدًا علمه بالمخاطرة في تبني  مواهب غير مشهورة.

وأضاف في تصريحاتٍ صحفية، الجمعة، أنَّه يسعى إلى تغيير الرؤية الإنتاجية للسوق خاصة، وأنَّ الجمهور يحتاج للتغيير والاستماع لأصوات جديدة تعوض نقص الإنتاج .

وأضاف الموسيقي تواجه تحديات ضخمة، مشيرًا إلى أنَّ المستقبل لم يعُد في سوق «الكاسيت» بل على الإنترنت.

شاهد الأغنية 

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