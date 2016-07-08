فيديو.. وزارة البيئة: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة «حوت مارينا»

ذكرت وزارة البيئة، أنها بعدما تلقت بلاغا عن تواجد حوت في منطقة مارينا، شكلت على الفور غرفة عمليات مركزية بجهاز شؤون البيئة من المختصين بقطاع حماية الطبيعة والإدارات المعنية.

وبحسب موقع “أخبار مصر”، أضافت الوزارة في بيان لها ، أنه تم الدفع بمجموعات علمية متخصصة للرصد والمراقبة والتتبع لحركة الحيوان والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدتها على الخروج من السواحل الضحلة التي جنح إليها والعودة إلى بيئته الطبيعية في المياه العميقة.

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبعض المنظمات الأهلية لرصد وتتبع الحوت، وتأتي هذه التحركات لوزارة البيئة في إطار الجهود المبذولة لصون وحماية الثدييات البحرية كأحد أهم مكونات البيئة البحرية وحماية بيئات معيشتها وتكاثرها من التدهور في إطار وفاء مصر بإلتزاماتها الدولية تجاه العديد من الاتفاقيات البيئية الخاصة بحماية تلك الأنواع الهامة والحساسة.

ويذكر انه جاري مسح المناطق التي شوهد فيها الحوت والأماكن التي يتوقع تواجده فيها للتعامل الفوري مع الموقف من قبل المتخصصين، حيث قام فريق العمل بالتوجه إلى المنطقة لتفقد الوضع والتواصل مع المواطنين المتواجدين في المنطقة، وتم الحصول على مقاطع فيديو تم تصويرها للحوت خلال قربة من الساحل.

وذكرت الوزارة أنه بتحليل مقطع الفيديو تبين أنه أحد أنواع الحيتان البالينية “عديمة الأسنان” والمعروف باسم حوت الزعنفة أو الحوت المزعنف Fin whale، هذا ولازال فريق العمل متواجد بالمنطقة التي تم فيها مشاهدة الحوت.

جدير بالذكر أن هذا النوع من الحيتان هو أحد الحيتان المسجلة المقيمة في المياه المصرية والمصنف عالمياً مهدد بخطر الانقراض (Endangered) طبقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، حيث يعتبر الصيد الجائر والتلوث وتدمير بيئته والتصادم مع السفن والضوضاء الناتجة عن أنشطة بشرية أحد أكبر المهددات التي تؤثر على بقائه بشكل كبير.

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