وصول 3500 طن بوتاجاز لموانئ السويس و925 معتمر يصلون ميناء نويبع

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز هونر وعلى متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ايجبشيان ديجنتى وعلى متنها 155 سيارة قادمة من ميناء جدة.

وأضاف يوسف، فى بيان له اليوم، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 356 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و25 سيارة و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 25 براد و23 تريلا.

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 849 راكب منهم 422 معتمر و11 باص عمرة و43 براد و36 تريلا و55 سيارة خلال رحلتين للعبارة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 523 راكب منهم 458 معتمر و10 باص عمرة و12 سيارة كما غادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 27 براد و1 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 9 تريلا و4 براد.

طوارئ بموانئ البحر الأحمر لانتظام العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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