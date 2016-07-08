«فايد» يكلف «حماية الأراضي» بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كلف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهاز حماية الأراضي بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنَّ الوزارة شكلت غرفة عمليات بالقاهرة والمحافظات.

وقال فايد في بيانٍ له، الجمعة، إنَّه يتم متابعة تلك البلاغات والتعامل معها على الفور، فضلاً عن المرور الدائم خلال الإجازات وأيام العيد لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشيرًا إلى أنَّه سيتم محاسبة المقصرين في حماية الرقعة الزراعية، وكل من يتباطئ في اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل تفاقم الأزمة.

وأشار وزير الزراعة إلى أنَّه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية، باعتبارها أمنًا قوميًا للبلاد.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إنَّ غرف العمليات رصدت حوالي 828 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على مساحة إجمالية بلغت حوالي 39 فدان، و8 قيراط، و17 سهم.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات أنَّ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها خلال تلك الفترة بلغت حوالي 354 حالة، على مساحة إجمالية 18 فدان، و2 قيراط، و20 سهما، مشيرًا إلى أنَّ محافظة القليوبية كانت أعلى المحافظات في معدل تنفيذ الإزالات حيث تم ازالة 103 حالة على مساحة 4 فدان، و9 قيراط، و14 سهم، تليها محافظة الشرقية بمعدل 57 حالة على مساحة 2 فدان، و9 قيراط، و7 أسهم.

وأشار إلى أنَّه تم إزالة 37 حالة في محافظة البحيرة، على مساحة 2 فدان و6 قيراط، و1 سهم، فضلاً عن 26 حالة تم ازالتها بمحافظة الفيوم بمساحة اجمالية بلغت 2 فدان، و10 قيراط، و23 سهم.