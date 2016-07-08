أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: تناول المرأة الزبادى 5 مرات فى الأسبوع يخفض الضغط بنسبة 31%

Google+ Print
دراسة: تناول المرأة الزبادى 5 مرات فى الأسبوع يخفض الضغط بنسبة 31% دراسة: تناول المرأة الزبادى 5 مرات فى الأسبوع يخفض الضغط بنسبة 31%
كشفت الدراسات الحديثة التى أجريت فى المدرسة الطبية التابعة لجامعة بوسطن الأمريكية، أن تناول المرأة خمس مرات للزبادى فى الأسبوع يخفض من تعرضها بنسبة 31% لارتفاع ضغط الدم.

وأشارت الدراسة إلى إسهام الزبادى فى خفض نسبة السكر فى الدم، لاحتوائه على"بيو بيوتيك"، البكتيريا صديقة للإنسان، كالدودة المعوية، مما يساعد على وقف ارتفاع مستوى الكولسترول فى الدم.

كما أوضحت دراستان واحدة إسبانية والثانية بلغارية، أن الذين يتناولون علبتين فى اليوم من الزبادى لديهم قدرة أعلى على درء المشاكل الصحية، مما يجعل القلب فى حالة أفضل، فضلا عن دور مادة "البالكتوز" المتواجدة فى الزبادى فى تسهيل عملية الهضم.

ويشترط للاستفادة الكاملة من الزبادى، تناوله بدون إضافة السكر، ولكن يمكن إضافة بعض قطع الفاكهة.


>- البكتيريا "الجيدة" فى اللبن الزبادى والجبن تحمى النساء من سرطان الثدى

- تعرف على الفوائد المذهلة للبن الرايب يعالج الحموضة ويرطب المعدة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365