دراسة: تناول المرأة الزبادى 5 مرات فى الأسبوع يخفض الضغط بنسبة 31%

كشفت الدراسات الحديثة التى أجريت فى المدرسة الطبية التابعة لجامعة بوسطن الأمريكية، أن تناول المرأة خمس مرات للزبادى فى الأسبوع يخفض من تعرضها بنسبة 31% لارتفاع ضغط الدم.

وأشارت الدراسة إلى إسهام الزبادى فى خفض نسبة السكر فى الدم، لاحتوائه على"بيو بيوتيك"، البكتيريا صديقة للإنسان، كالدودة المعوية، مما يساعد على وقف ارتفاع مستوى الكولسترول فى الدم.

كما أوضحت دراستان واحدة إسبانية والثانية بلغارية، أن الذين يتناولون علبتين فى اليوم من الزبادى لديهم قدرة أعلى على درء المشاكل الصحية، مما يجعل القلب فى حالة أفضل، فضلا عن دور مادة "البالكتوز" المتواجدة فى الزبادى فى تسهيل عملية الهضم.

ويشترط للاستفادة الكاملة من الزبادى، تناوله بدون إضافة السكر، ولكن يمكن إضافة بعض قطع الفاكهة.

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