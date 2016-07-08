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الدفاع الإيرانية: نتفاوض مع موسكو لشراء دبابات «تي 90»

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الدفاع الإيرانية: نتفاوض مع موسكو لشراء دبابات «تي 90» الدفاع الإيرانية: نتفاوض مع موسكو لشراء دبابات «تي 90»

دبابات روسية (أرشيفية)

أفاد مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن طهران وموسكو تتفاوضان حول مسألة توريد دبابات روسية من طراز “تي – 90″ إلى إيران.

وقال المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية نشرتها اليوم الجمعة: “نتفاوض حالياً مع موسكو لشراء دبابات “تي 90″، وهناك زيارة في القريب العاجل لخبراء إيرانيين إلى روسيا لمواصلة بحث هذا الأمر”.

وأضاف المصدر: “نأمل أن نتوصل إلى اتفاق حول تزويد إيران بهذا النوع من الدبابات، خاصة وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً”.

يذكر أن روسيا زودت إيران في فبراير الماضي الدفعة الأولى من منظومة إس – 300 المضادة للصواريخ.

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