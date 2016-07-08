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سيدورف مدربا لشنزن الصيني

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سيدورف مدربا لشنزن الصيني سيدورف مدربا لشنزن الصيني

(إفي): يتولى كليرنس سيدورف لاعب ميلان وريال مدريد وفرق أخرى سابقا، تدريب فريق شنزن الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الصيني، وفقا لما أعلنه النادي عبر بيان على موقعه الإلكتروني.

ويخوض سيدورف مغامرة جديدة في الصين بعد مرحلة استغرقت خمسة أشهر مع ميلان. وهو المنصب الذي خلفه فيه زميله السابق فيليبو إنزاجي، ليتولى سيدورف بعدها أدوارا ثانوية في نيوكاسل يونايتد وكوينز بارك رينجرز في إنجلترا.

وذكر النادي الصيني على موقعه أن "السيد سيدورف أسطورة في كرة القدم الهولندية، ولاعب ذو تاريخ حافل بالمجد، لعب لفرق أياكس وريال مدريد وإنترميلانو وميلان وفرق أخرى، وفاز بدوري الأبطال الأوروبي".

ويعد لاعب الوسط الهولندي اللاعب الوحيد الذي تمكن من الفوز بدوري الأبطال مع ثلاث فرق مختلفة هي أياكس أمستردام الهولندي في 1995، وريال مدريد الإسباني في 1998 و2000 ،وميلان في 2003 و2007.

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