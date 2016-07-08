بيليه يتزوج للمرة الثالثة عن 75 عاما

(إفي): سيتزوج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه السبت للمرة الثالثة وهو في الـ75 من العمر من صديقته الحالية التي تصغره بـ25 عاما والتي يرتبط بعلاقة معها منذ 2010.

وأوضح مستشار لبيليه أن زفاف اللاعب السابق من سيدة الأعمال البرازيلية مارسيا سيبيلي اوكي سيقام في منطقة جواروجا بساو باولو وسيقتصر على المراسم الدينية التي سيحضرها 40 مدعوا فقط بينهم أصدقاء مقربين وبعض الأقارب.

وكان بيليه قد اعترف بأنه يعرف صديقته الحالية منذ 1980 وبدأت علاقتهما العاطفية بعدها بثلاثة عقود بعد لقاء بالصدفة في مصعد بأحد المباني في ساو باولو.

وكان الثنائي يخططان للزواج منذ عامين ولكن المشاكل الصحية المحيطة باللاعب الذي اضطر لدخول المستشفى أكثر من مرة دفعتهما لتأجيل خطط الزفاف.

وكان بيليه متزوجا لمدة 12 عاما من روسميري كولوبي التي أنجب منها ثلاثة أبناء وتزوج في 1994 من المغنية اساريا نثيمينتو التي أنجب منها ابنين وظل معها 14 عاما.