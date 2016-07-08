اكتمال الجهاز الفني لمانشستر يونايتد

(إفي): أعلن مانشستر يونايتد عن انضمام ستة أعضاء جدد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الذي يقوده جوزيه مورينيو، بينهم البرتغاليان روي فاريا وسيلفيانو لورو.

وسبق للثنائي العمل مع مورينيو في بورتو وتشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان.

وانضم للجهاز الفني أيضا ريكاردو فورموسينو وكارلوس لالين وإيمليو الفاريز وجيوفاني سيرا.

وكما حدث في حقبته الأخيرة مع تشيلسي، سيكون فاريا المساعد الأول لمورينيو في حين سيتولى لورو تدريب حراس المرمى.

وكان لالين الذي عمل في ريال مدريد قد جاء مع مورينيو إلى تشيلسي في صيف 2014 وسيكون الآن من ضمن مدربي الأحمال البدنية في يونايتد.

وسيكون إيميليو الفاريز مدربا للحراس، بينما سيكون فورموسينو كشافا وجيوفاني سيرا من مجموعة المحللين للفريق الأول كما كان يفعل في تشيلسي.