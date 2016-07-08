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بالصور.. بدو سيناء يواصلون استقبال ضيوفهم فى الدواوين فى ثالث أيام العيد

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بالصور.. بدو سيناء يواصلون استقبال ضيوفهم فى الدواوين فى ثالث أيام العيد بالصور.. بدو سيناء يواصلون استقبال ضيوفهم فى الدواوين فى ثالث أيام العيد
شهدت الدواوين فى شمال سيناء تواصل احتفال أهالى سيناء بأيام عيد الفطر، واستقبل رموز العائلات والقبائل البدوية ضيوفهم القادمين من محافظات اخرى لتهنئتهم بالعيد، وحرص بدو سيناء على تهيئة مجالسهم ابتهاجا بالعيد.

قال "أحمد اشتيوى" من شباب قبيلة البياضية بمركز بئر العبد، أن عاداتهم درجت على استقبال الأقارب من الأهل فى أول أيام العيد ثم استقبال القادمين من محافظات أخرى من ذويهم وأصدقائهم، وتبقى المجالس عامرة ببهجة العيد طوال أيامه، وفيها لا ينطفئ جمر صناعة القهوة التى تعتبر المشروب الرسمى فى هذه المجالس للضيوف ومن فى الديوان وهم "المحلية".

وأضاف أن من عاداتهم أن يلازم شرب القهوة والشاى تناول الحلويات والفول السودانى، ولابد من تواجدها فى العيد، كما يحرص الشباب على التواجد فى المكان وكذلك الأطفال الصغار.

وأشار "عيد سليمان" مدرس من قبيلة البياضية، إلى أن ملامح العيد لا تغيب عن مجالسهم من أول يوم العيد حتى ثالث أيامه، وكبار السن لم يغادروها من صلاة أول يوم عيد، ولكن الشباب قد يخرجون بعض الوقت لزيارة أرحامهم وأصدقائهم والتنزه ثم العودة وقضاء السهرات بها.

شمال سيناء، بئر العبد، بدو سيناء، قبيلة البياضية (1)
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مظاهر العيد فى دواوين بدو سيناء

شمال سيناء، بئر العبد، بدو سيناء، قبيلة البياضية (2)
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البدو يهنئون بعضهم بالعيد

شمال سيناء، بئر العبد، بدو سيناء، قبيلة البياضية (3)
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فى المجالس يستقبلون الضيوف

شمال سيناء، بئر العبد، بدو سيناء، قبيلة البياضية (4)
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الشباب يقضون عيدهم مع بعضهم البعض

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