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إنقاذ 46 مواطنا من الغرق وتسليم 76 طفلا تائها لذويهم فى رأس البر

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إنقاذ 46 مواطنا من الغرق وتسليم 76 طفلا تائها لذويهم فى رأس البر إنقاذ 46 مواطنا من الغرق وتسليم 76 طفلا تائها لذويهم فى رأس البر
كشفت غرفة عمليات الوحدة المحلية برأس البر فى بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن فرق إنقاذ الشاطئ قامت بإنقاذ حوالى 46 مواطنا من الغرق فى ثانى أيام العيد، كما تم تسليم 76 طفلا تائها لذويهم.

وكانت شواطئ المصيف قد شهدت إقبالا كبيرا من رواد المصيف على مدار اليوم.

ومن ناحية أخرى شدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتأمينية لحماية رواد المصيف من الغرق وإحكام السيطرة على الشاطئ.

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