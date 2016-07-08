مرور بنى سويف ينجح فى استعادة سيارة مسروقة من الجيزة

تمكنت إدارة مرور بني سويف بقيادة العقيد حسام الشايب مدير الإدارة من ضبط سيارة مسروقة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى حملة مرورية صباح اليوم الجمعة بقيادة الملازم رمضان عاطف زكى قائد الكمين الامنى المتحرك على الطريق الصحراوي الشرقي لفحص السيارات وضبط المخالفين وإثناء فحص السيارة رقم " ا ص 3725 " جيزة ماركة شيفروليه دبابة ربع نقل بيضاء اللون بقيادة المتهم "حمدي .ر.ع "، مقيم بمركز الصف تبين أنها تحمل شاسيه رقم 220874 وماتور 7442 و رقم السيارة مزور.
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وفى حملة مرورية صباح اليوم الجمعة بقيادة الملازم رمضان عاطف زكى قائد الكمين الامنى المتحرك على الطريق الصحراوي الشرقي لفحص السيارات وضبط المخالفين وإثناء فحص السيارة رقم " ا ص 3725 " جيزة ماركة شيفروليه دبابة ربع نقل بيضاء اللون بقيادة المتهم "حمدي .ر.ع "، مقيم بمركز الصف تبين أنها تحمل شاسيه رقم 220874 وماتور 7442 و رقم السيارة مزور.
>وبإجراء التحريات برئاسة الرائد هشام مكي رئيس مباحث المرور والكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بتاريخ 25/6/2016 باسم سعد رضا سعد وحرر المحضر رقم 15490 جنح العجوزة.
>وتم عمل محضر للمتهم بمركز بنى سويف لعرضه على النيابة للتحقيق وتم التحفظ على السيارة .
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