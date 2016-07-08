مرور بنى سويف ينجح فى استعادة سيارة مسروقة من الجيزة

تمكنت إدارة مرور بني سويف بقيادة العقيد حسام الشايب مدير الإدارة من ضبط سيارة مسروقة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى.

وفى حملة مرورية صباح اليوم الجمعة بقيادة الملازم رمضان عاطف زكى قائد الكمين الامنى المتحرك على الطريق الصحراوي الشرقي لفحص السيارات وضبط المخالفين وإثناء فحص السيارة رقم " ا ص 3725 " جيزة ماركة شيفروليه دبابة ربع نقل بيضاء اللون بقيادة المتهم "حمدي .ر.ع "، مقيم بمركز الصف تبين أنها تحمل شاسيه رقم 220874 وماتور 7442 و رقم السيارة مزور.

>وبإجراء التحريات برئاسة الرائد هشام مكي رئيس مباحث المرور والكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بتاريخ 25/6/2016 باسم سعد رضا سعد وحرر المحضر رقم 15490 جنح العجوزة.

>وتم عمل محضر للمتهم بمركز بنى سويف لعرضه على النيابة للتحقيق وتم التحفظ على السيارة .

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