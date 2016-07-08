احتجاز 3 مشتبه بهم في قتل 5 أفراد شرطة «قنصًا» في دالاس

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الجمعة، احتجاز 3 أشخاص من المشتبه بهم في قتل 5 من عناصرها قنصًا في مدينة دالاس، في حين كانت الشرطة تتفاوض مع شخص رابع قبل أن يطلق النار على نفسه وينتحر.

> وأسفر إطلاق النار عن مقتل 5 من شرطة تكساس وإصابة حوالي 10 آخرين، خلال مظاهرة نظمت في دالاس، عقب مقتل رجلين أسودين برصاص الشرطة بولايتي لويزيانا ومينيسوتا.

وسلّم أحد المشتبه بهم، بإطلاق النار على عناصر الشرطة، نفسه بعد نشر صورته من قبل شرطة دالاس. كما أعلنت الشرطة أنها قامت بالتحفظ على شخصين آخرين يواجهان تهمة بزرع قنبلة.

وشهدت مدن عدة في الولايات المتحدة، من بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات سلمية وسط دعوات لتحقيق العدالة والوحدة في مواجهة “القوة المفرطة” من جانب الشرطة ضد المواطنين السود.

وتفجرت أحدث موجة من الغضب ضد الشرطة، عقب مقتل رجلين أسودين برصاص الشرطة في اليومين الماضيين بولايتي لويزيانا ومينيسوتا، ونشرت لقطات للحادثين على مواقع التواصل الاجتماعي.