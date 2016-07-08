الصراع الأخير في الدوري - التعادل قد لا يكفي المصري.. والإسماعيلي يأمل تعثر دجلة وسموحة

العودة إلى إفريقيا بعد غياب 14 سنة تنتظر رجال حسام حسن، أما الإسماعيلي فيأمل أن يتعثر الثنائي وادي دجلة وسموحة حتى يقتنص المركز الرابع في الدوري المصري الممتاز.

يسدل الستار على صراع المراكز المؤهلة للكونفدرالية الجمعة في الدوري المصري حين يلتقي المصري مع غزل المحلة، ويستضيف طلائع الجيش فريق سموحة، ويحل دجلة ضيفا على الاتحاد.

الرباعي المصري والإسماعيلي وسموحة ودجلة يتصارع على المركزين الثالث والرابع، فمن سيأتي مباشرة خلف الأهلي والزمالك في الترتيب سيضمن مقعده في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

أما صاحب المركز الرابع، فسيأمل أن يتأهل فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر لكي يتأهل إلى المسابقة نفسها، أو أن يتوج هو بكأس مصر.

طالع ترتيب الدوري من هنا، علما بأن المواجهات المباشرة هي التي تفصل المتساويين في النقاط.

المصري

الفوز على المحلة سيضمن المركز الثالث للمصري بغض النظر عن المباريات الأخرى، أما في حالة التعادل فقد يفقد هذا المركز لصالح سموحة لأن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة الأخير إذا تساويا في النقاط.

الإسماعيلي

بعدما أنهى مبارياته بالفوز على أسوان، يأمل فريق الدراويش في تعثر دجلة وسموحة حتى ينفرد بالمركز الرابع.

تعادل الفريقين يمنح الإسماعيلي المركز الرابع لأنه أفضل من سموحة في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

سموحة

لابد أن يفوز على الجيش، سيحصد وقتها المركز الثالث إن لم يفز المصري على المحلة، فهو أفضل في المواجهات المباشرة من الفريق البورسعيدي.

لكن إذا فاز المصري فسيحصد سموحة المركز الرابع في حالة فوزه.

دجلة

لابد أن يفوز على زعيم الثغر وألا يفوز سموحة على الجيش حتى يحصد المركز الرابع.