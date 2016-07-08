سول وأمريكا يتفقان على نشر منظومة ثاد الصاروخية لمواجهة أي تهديد من بيونج يانج

أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم / الجمعة / أنهما سينشران نظاما متطورا للدفاع الصاروخي مع القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لمواجهة أي تهديد صاروخي من كوريا الشمالية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز)، عن وزارتي الدفاع الأمريكية والكورية الجنوبية قولهما – في بيان مشترك – ” إن نظام ثاد المضاد للصواريخ سيستخدم فقط للتصدي لأي تهديد من جانب كوريا الشمالية “.

وأضاف البيان، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتخذتا قرارا تحالفيا بنشر نظام ثاد للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية كإجراء دفاعي لضمان أمن الجنوب وشعبه وحماية القوات المسلحة المتحالفة من تهديدات أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.

يشار إلى أن القوات الامريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تتألف من 28500 جندي.