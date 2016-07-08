أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سول وأمريكا يتفقان على نشر منظومة ثاد الصاروخية لمواجهة أي تهديد من بيونج يانج

Google+ Print
سول وأمريكا يتفقان على نشر منظومة ثاد الصاروخية لمواجهة أي تهديد من بيونج يانج سول وأمريكا يتفقان على نشر منظومة ثاد الصاروخية لمواجهة أي تهديد من بيونج يانج

زعيم كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم / الجمعة / أنهما سينشران نظاما متطورا للدفاع الصاروخي مع القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لمواجهة أي تهديد صاروخي من كوريا الشمالية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز)، عن وزارتي الدفاع الأمريكية والكورية الجنوبية قولهما – في بيان مشترك – ” إن نظام ثاد المضاد للصواريخ سيستخدم فقط للتصدي لأي تهديد من جانب كوريا الشمالية “.

وأضاف البيان، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتخذتا قرارا تحالفيا بنشر نظام ثاد للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية كإجراء دفاعي لضمان أمن الجنوب وشعبه وحماية القوات المسلحة المتحالفة من تهديدات أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.

يشار إلى أن القوات الامريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تتألف من 28500 جندي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا