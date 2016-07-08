الري: السيطرة على مصرف الخيري بعد ارتفاع منسوب المياه

كتب – مراسل «ONA»

صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بأنه تم السيطرة على مصرف الخيري بمحافظة البحيرة بعد ارتفاع منسوب المياه، أمس الخميس.

وقال عبد العاطي في بيانٍ له، الجمعة:”على الفور انتقل للموقع المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة والمهندس رئيس الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بغرب الدلتا وكبير مهندسين بإدارة صرف جنوب شرق البحيرة وكذلك تم التواصل مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية”.

وأضاف “السبب في ارتفاع مناسيب المياه هو وجود مخلفات صلبة (قمامة) وما حولها تجمعت أمام سحارة مصرف الخيري أسفل ترعة المحمودية مما أدى إلي انسداد جزئي للسحارة.

وتابع:” على الفور تم تحريك حفار من إدارة صرف جنوب شرق البحيرة حيث تم إجراء التطهيرات اللازمة ورفع المخلفات من أمام السحارة حتى استقرت الأمور وانخفضت مناسيب المياه إلى المستوى الطبيعي”.