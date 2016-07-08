فوائد مذهلة للكريز.. أبرزها تخسيس الكرش وتعزيز صحة القلب

يتميز الكريز بطعمه اللاذع اللذيذ وشكله الجذاب، وهو كنز من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الهامة للجسم التى تعزز المناعة وتقى من فرص الإصابة بالأمراض.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Top10Homeremedies”، عن فوائد جديدة لتناول الكريز، وتشمل:

1- خفض دهون البطن

>دهون البطن من أصعب وأكثر الدهون عناداً فى الجسم، ومن الصعب أن تحرق، والآن يمكن التخلص منها عن طريق إضافة الكريز فى النظام الغذائى.

وأوضح الباحثون أن الكريز يحتوى على تركيزات عالية من المركبات المضادة للأكسدة التى تسمى "الانثوسيانين" التى تساعد على تنظيم الجينات المسئولة عن الدهون واستقلاب الجلوكوز.

أضف إلى ذلك، أن الكريز يحتوى على الألياف، والتى تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتحتوى على العديد من فيتامينات B مثل "الثيامين"، "الريبوفلافين" و"فيتامين B6" التى تعزز التمثيل الغذائى وتساعد فى تحويل الغذاء إلى طاقة.

2- يعزز صحة القلب

>يوفر الكريز فوائد صحية للقلب والأوعية الدموية نظراً لاحتوائه على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة، والمعروفة باسم "الانثوسيانين"، فى تكوينه.

الانثوسيانين يساعد على تنظيم الجينات المسئولة عن الدهون والجلوكوز، مما يساعد بدوره على تقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، الكريز يحتوى على مستويات عالية جدا من البوتاسيوم الذى يساعد على تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم ويقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.

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