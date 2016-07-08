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تنفيذ 97 حكما قضائيا متنوعا بأسوان

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تنفيذ 97 حكما قضائيا متنوعا بأسوان تنفيذ 97 حكما قضائيا متنوعا بأسوان
تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بأسوان، من تنفيذ 97 حكما قضائيا متنوعا بالمحافظة، شملت الجهود ضبط 43 هاربا من جنح الحبس الجزئى، و5 هاربين من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت الحملة عن ضبط 25 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 24 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، بإجمالى مبالغ محصلة 350 جنيها.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام .

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