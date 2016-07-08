أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

37 قتيلا و62 جريحا فى هجوم على مرقد شيعى شمال بغداد

Google+ Print
37 قتيلا و62 جريحا فى هجوم على مرقد شيعى شمال بغداد 37 قتيلا و62 جريحا فى هجوم على مرقد شيعى شمال بغداد
قال مسئولون عراقيون أن عدد ضحايا هجوم على مرقد شيعى شمال بغداد ارتفع إلى 37 قتيلا و62 جريحا خلال الليل.

قالت الشرطة الجمعة، أن الهجوم على مرقد السيد محمد فى بلدة بلد، 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، بدأ بوابل من قذائف الهاون مساء الخميس، بعد ذلك استهدف مفجر انتحارى رجال الشرطة عند المدخل. ودخل انتحارى ثانى المرقد مع تسعة مسلحين، واستهدفوا قوات الأمن والمدنيين فى الداخل. وقال مسئولون فى الشرطة أن مهاجما ثالثا قتل قبل أن يفجر نفسه.

أكد مسئولون فى الشرطة وفى مستشفى عدد الضحايا، طلبوا عدم نشر اسمائهم لأنه لا يحق لهم الكشف عن معلومات لوسائل الإعلام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365