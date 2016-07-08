37 قتيلا و62 جريحا فى هجوم على مرقد شيعى شمال بغداد

قال مسئولون عراقيون أن عدد ضحايا هجوم على مرقد شيعى شمال بغداد ارتفع إلى 37 قتيلا و62 جريحا خلال الليل.

قالت الشرطة الجمعة، أن الهجوم على مرقد السيد محمد فى بلدة بلد، 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، بدأ بوابل من قذائف الهاون مساء الخميس، بعد ذلك استهدف مفجر انتحارى رجال الشرطة عند المدخل. ودخل انتحارى ثانى المرقد مع تسعة مسلحين، واستهدفوا قوات الأمن والمدنيين فى الداخل. وقال مسئولون فى الشرطة أن مهاجما ثالثا قتل قبل أن يفجر نفسه.

أكد مسئولون فى الشرطة وفى مستشفى عدد الضحايا، طلبوا عدم نشر اسمائهم لأنه لا يحق لهم الكشف عن معلومات لوسائل الإعلام.

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