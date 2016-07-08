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بالفيديو.. صحافة المواطن: احتراق أتوبيس على طريق العلمين.. وأنباء عن وفيات بين الركاب

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بالفيديو.. صحافة المواطن: احتراق أتوبيس على طريق العلمين.. وأنباء عن وفيات بين الركاب بالفيديو.. صحافة المواطن: احتراق أتوبيس على طريق العلمين.. وأنباء عن وفيات بين الركاب
اندلع صباح اليوم الجمعة، حريق ضخم فى أتوبيس نقل سياحى، بعد اصطدامه بسيارة أمام مارينا 5 على طريق العلمين، وأكد شهود عيان على وجود خسائر بشرية بين ركاب الأتوبيس والسيارة المرسيدس.

وأرسلت القارئة سلمى خير الله، يظهر التهام النيران لمحتويات الأتوبيس، قائلة: "الأتوبيس كان فى الرست عند مارينا 5 وبيقطع الطريق عشان يروح الناحية التانية، وفى مرسيدس جاية بسرعة خبطت فيه بقى نص المرسيدس تحته هو انفجر بس المرسيدس منفجرتش بس كل اللى فى المرسيدس ماتوا".

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>- صحافة المواطن.. بالفيديو.. حريق شقة سكنية بـ"مصطفى النحاس" فى مدينة نصر
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