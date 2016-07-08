مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس سياحى بالساحل الشمالى

لقى سائق سيارة ملاكى مصرعه وأصيب 4 آخرون، إثر حادث تصادم أتوبيس سياحى مع سيارة ملاكى بالكيلو 130 بالساحل الشمالى فى نطاق مدينة العلمين.

تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح، بلاغاً بالحادث، وأسفر عن مصرع "كريم م . ح . ط" 25 سنة، من القاهرة، قائد السيارة الملاكى- وإصابة "زغلول ا . ع" من القاهرة- و"رمضان ا . ف" 45 سنة من القليوبية- و"رشا . ر"-34 سنة، من القليوبية و"نور ر . ا"-12 سنة من القليوبية.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العلمين المركزاى، وأخطرت أجهزة الأمن للتحقيق.

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