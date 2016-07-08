انتحار ربة منزل بشبرا الخيمة بسبب خلافها مع حماتها حول إعداد الطعام

لقيت ربة منزل مصرعها ،عقب إلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الخامس بسبب خلافها مع حماتها حول اعداد الطعام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة الى مستشفى ناصر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية تلقى اخطارا من العميد صموائيل مسعود مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 6724 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016م وجارى العرض على النيابة.

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