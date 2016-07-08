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سعر الدولار اليوم الجمعة 8/7/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى واستقرار صرف العملة الامريكيه

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سعر الدولار اليوم الجمعة 8/7/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى واستقرار صرف العملة الامريكيه سعر الدولار اليوم الجمعة 8/7/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى واستقرار صرف العملة الامريكيه

اليوم، تواصل الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار، حيث بلغت قيمة الصرف مقتربة من حدود الـ11 جنيه مجدداً وذلك بعد ارتفاع طفيف خلال الأيام الماضية، شهدت خلاله الأسعار الارتفاع بقيمة 5 قروش وذلك بعد الإقبال على السوق السوداء وارتفاع عملية العرض والطلب على تبديل العملات الصعبة وسط إقبال المواطنين وأصحاب الأموال.

هذا وكان تجار العملة في جمهورية العربية توقعوا انخفاض الأسعار داخل السوق السوداء، إلا أن ارتفاع اسعار السلع وزيادة الإستهلاك خلال شهر رمضان الكريم دفع العملة الصعبة الى حالة من الإرتفاع على عكس التوقعات، في حين طالب المختصين في مجال الإقتصاد البنك المصري الى مزيد من الحلول التى من شأنها عودة الاستقرار الى الأسواق وخلق حالة من الإتزان في الاقتصاد المصري القومي.

كذلك أدى ارتفاع سعر الدولار إلى أزمة داخل الأسواق وذلك بإرتفاع اسعار السلع الأساسية، حيث يعتبر ارتفاع الدولار مرتبطاً بزيادة الطلب على الاستيراد من أجل توفير الاحتياج اليومي للمواطنين من المواد الاساسية، الأمر الذي يدفع إلى المزيد من الإقبال على عملة الدولار من أجل اتمام عملية الاستيراد، حيث ترتفع نسبة السلع مقارنة بإرتفاع الدولار وذلك في عملية متكاملة. سعر الدولار اليوم الجمعة 8/7/2016

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 8/7/2016 في الأسواق المصرية مقابل الجنيه المصرية وذلك مقارنة بأسعار الصرف يوم أمس، حيث جاء سعر الصرف 10.95 للشراء في مقابل 11.00 للبيع

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