خليط البطاطس بالعسل "السحرى".. ينظم معدلات الأنسولين ويقاوم اضطرابات المعدة

لن يخطر على بال أحد أن يخلط البطاطس بالعسل، لكن هذا الخليط الذى تم التوصل لأنه ينظم عمل الأنسولين ويقاوم متاعب المعدة يبدو الآن عمليا جدا.

وإذا لم يكن لديك المال الكافى للعلاج من مثل هذه المتاعب الصحية التى ذكرناها فإنه يمكن استخدام البطاطس والعسل من مطبخ منزلك للوصول إلى تحضير العصير السحرى الذى يحمل فى طياته فوائد ممتازة.

ولا يحتاج الأمر الكثير من التفكير فى السؤال الذى يقول وكيف يمكن أن نخلط البطاطس بالعسل لأن الإجابة بسيطة جدا فكل ما عليك فعله يتمثل فى القيام بتقشير البطاطس ثم تقطعيها قبل البدء فى المرحلة الأولى لإنتاج الخليط، وعموما فكل ما تحتاج إليه هو ثمرات بطاطس مع قليل من الماء الدافئ بالإضافة إلى العسل، وإلى الخطوات:

1 – نجمع قطع البطاطس المقشرة ثم نضعها فى الخلط ونضيف مقدارا من الماء الدافئ

>2- نخلط الخليط فى الخلاص وبعدها نضيف مقدارا من العسل.

>بعدها يمكن الاستمتاع بمميزات هذا العصير الذى يقاوم السكر ويهدئ اضطرابات المعدة.

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