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تعرف على أسباب الصداع.. التدخين وارتفاع ضغط الدم

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تعرف على أسباب الصداع.. التدخين وارتفاع ضغط الدم تعرف على أسباب الصداع.. التدخين وارتفاع ضغط الدم
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن معظم حالات الصداع فى المجتمع الحديث ناتجة عن أسلوب الحياة العصرية، كما لفت إلى أن الحالات المرضية التى تؤدى إلى الإصابة بالصداع تتضمن ارتفاع ضغط الدم، والسكر، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض غير عادى لضغط الدم.

وتابع أن التدخين يمكن أن يسبب أيضا الصداع، لأن تكون المواد الكيميائية فى السجائر هى المسؤول الأول الصداع الناتج عن الدخان، موضحا أن الماء مهم للأداء السليم لكل جهاز داخل الجسم، وعندما يكون هناك قلة للمياه فى الجسم بسبب بذل مجهود عال أو ممارسة تمرينات رياضية مكثفة أو استهلاك كميات كبيرة من الكافيين أو الكحول، وهذا يمكن أن يكون السبب الرئيسى للإصابة بالصداع.

وحسبما جاء فى التقرير فالاكتئاب نوع من المشاكل الصحية للصداع، وفى بعض حالات الإصابة فى الرأس أو الجمجمة والرقبة أو الظهر يظهر الصداع، كما ينتج الصداع أيضا عن إجهاد العين وسوء وضع الجلوس والبقاء فى وضع خطأ لفترة طويلة، كما أن التوتر والتعرض للإجهاد المستمر والجيوب الأنفية من العوامل التى تؤدى إلى الإصابة بالصداع.


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