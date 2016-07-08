سقوط عاطل بحوزته أقراص مخدرة فى كمين بأسوان

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة أول أسوان القبض على عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وذلك خلال كمين بنطاق دائرة قسم أول بمدينة أسوان، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابات المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول أسوان، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم " جاد. ع " 28 سنة عاطل وبحيازته حوالى 200 قرص لأنواع مختلفة من العقاقير المخدرة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه، حسبما أفادت الشرطة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3961 لسنة 2016 م إدارى مخدرات قسم أول أسوان وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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