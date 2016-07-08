"التموين": بدء جرد شون القمح المتهمة بالفساد فى الفيوم عقب إجازة العيد

قال مصطفى القيسى، وكيل مديرية التموين بالفيوم، إن المديرية ستبدأ عمليات الجرد بشون القمح المتهمة بالفساد بالمحافظة عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

وأشار القيسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بعد انتهاء عمليات الجرد الدقيق والمحايد سيتم إعداد تجريد وافٍ بكل الكميات وارساله للنيابة العامة التى تتولى التحقيق فى اتهام الشون بالفساد وتحرير كميات قمح وهمية لم تدخل للشون لصرف الدعم المخصص لها.

كانت حملة مشتركة من قسم شرطة مباحث التموين و الإدارة العامة لمباحث التموين وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من ضبط بعض أصحاب الشون بالفيوم بتهمة الاستيلاء على 64 مليون جنيه من أموال دعم القمح.

تلقي اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس مباحث التموين بالفيوم يفيد استيلاء "س.ع" صاحب شونة مضرب الأرز بالمحافظة بالاستيلاء على أموال الدعم من خلال الاتفاق مع أعضاء اللجنة المكلفة من وزارة التموين، لاستلام الأقماح، على إثبات كميات وهمية للقمح، والحصول على مقابلها من الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتقرر تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمباحث التموين، وضباط البحث الجنائي ومباحث التموين بالفيوم، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، توجهت إلى مقر الشونة، والتقت بمندوب بأمن الشركة المصرية التابعة للصوامع والتخزين، وأمين الشونة، والمسئول عن استلام الأقماح بالشونة، حيث قدم للجنة محضر غلق الشونة، باستلام كمية قدرها8474331 طن قمح، مدون به أسماء اللجنة المسئولة عن استلام الأقماح، والذي يتم بناءا عليه صرف مبالغ مالية من هيئة السلع التموينية.

وتمكنت اللجنة من خلال جرد كمية الأقماح الموجودة بالشونة، الكشف عن وجود عجز قدره 3204 طن قمح، يقدر ثمنها 12 مليون جنيها، وبسؤال أمين الشونة، قرر أن صاحب الشونة، هو المتعاقد مع الشركة لاستلام الأقماح من المزارعين وتسليم ثمنها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

>كما تلقى مدير أمن الفيوم اخطارا آخر، من رئيس مباحث التموين بالمحافظة يفيد باستيلاء" خ ع"صاحب شونه بطريق مصر أسيوط على أموال الدعم من خلال إثبات كميات وهمية للقمح، والحصول على مقابل مادى من الهيئة العامة للسلع التموينية.

تقرر تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمباحث التموين، وضباط البحث الجنائى ومباحث التموين بالفيوم، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وتوجهت إلى مقر الشونة، والتقت مندوبا بأمن الشركة المصرية التابعة للصوامع والتخزين، وأمين الشونة، والمسئول عن استلام الأقماح بالشونة، حيث قدم للجنة محضر غلق الشونة، وتمكنت اللجنة بعد جرد كمية الأقماح الموجودة بالشون من إكتشاف وجود عجز قدره 13532 أطنان قمح يقدر ثمنها 52 مليون جنيه.

وتم تحرير المحاضر أرقام 21521 جنح قسم الفيوم أول وكذالك المحضر رقم 22390 جنح مركز الفيوم لسنه 2016، وأخطرت النيابة التى لمباشرة التحقيقات.

وخلال تحقيقات النيابة اعترض "س . ع . ع" المسئول عن شونة مضرب الأرز علي تقرير الرقابة، وقال إنه تم تقديره بمجرد النظر دون عمل جرد فعلى وطالب بتشكيل لجنة محايدة لجرد المخزن وعمل تقرير محايد بكافة الكميات .

وقررت النيابة تشكيل لجنة محايدة من تموين الفيوم وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالفيوم لجرد المخزن وبيان العجز إن وجد، كما قررت إخلاء سبيل "محمد . س .ع" أمين المخزن بضمان محل إقامته.

- مباحث التموين تكشف اختلاس 64 مليون جنيه من أموال دعم القمح بالفيوم

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