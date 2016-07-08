4 نصائح للتغلب على قصور الغدة الدرقية

يمثل قصور الغدة الدرقية واحدا من المتلازمات الصعبة التى تصيب البعض أحيانا، وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض العلامات التى تدل على وجود قصور الغدة الدرقية، وتتضمن هذه العلامات الآتى:

1_ الشعور بالتعب بعد النوم مدة كافية من 8 إلى 9 ساعات.

>2_ تحاول كثيرا بكل الطرق إنقاص الوزن أو زيادة الوزن ولا توجد اى نتيجة.

>3_ تشعر بالاكتئاب وتعانى من تقلبات مزاجية حادة.

>4_ تواجه خلل فى الهرمونات مثل فترة الطمث غير منتظمة، أو وجود انخفاض فى القدرة الجنسية.

>5_ تعانى من ألم العضلات و جفاف الجلد وتكون الأظافر هشة وفقدان الكثير من الشعر.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض النصائح التى تساعد فى حل مشكلة قصور الغدة الدرقية وتشمل الآتى؛

1_يجب على مرضى الغدة الدرقية المتابعة مدى الحياة مع الطبيب والاهتمام بتناول العلاج.

>2_ من الضرورى تجنب الإجهاد، فى الواقع هو عاملاً سلبيا يؤثر على الغدة الدرقية، ويمكن أن يكون أحد العوامل البيئية التى تؤثر على المناعة الذاتية للغدة الدرقية.

>3_الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية يحتاجون بعض الأطعمة المغذية التى يجب أن تكون غنية باليود اليود الغنية الأطعمة مثل المأكولات البحرية، وأيضا تناول الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين (ج) مثل الطماطم والكرز والفلفل ومنتجات الألبان منزوع الدسم والأغذية الغنية بفيتامين ب والحديد مثل الحبوب، الطازجة والخضراوات البحرية والفاصوليا والمكسرات ومنتجات الألبان، التوت، السمك والبيض والمشروم وزيت الزيتون والعسل.

>4_ من الضرورى تجنب الأطعمة كمنتجات فول الصويا والأطعمة النيئة مثل الكرنب والقرنبيط و الكمثرى، والخوخ، الفراولة، الفجل، السبانخ، اللفت، الفول السودانى وحليب الصويا، اللحوم الحمراء، الحليب الكامل الدسم وكريم الثقيلة، والزبدة.

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