صندوق النقد يمنح العراق خطا ائتمانيا بقيمة 5,3 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولى على منح العراق خطا ائتمانيا بقيمة 5,3 مليار دولار لمساعدة هذا البلد على تخطى الأزمة المالية التى يواجهها بسبب تدهور اسعار النفط والحرب التى يخوضها ضد تنظيم داعش الجهادى.

وأوضح الصندوق فى بيان أن الحكومة العراقية ستحصل فى الحال على قرض اولى بقيمة 634 مليون دولار، فى حين يتعين عليها تنفيذ سلسلة اصلاحات اقتصادية للحصول على بقية اقساط خطة المساعدة هذه والتى تمتد على ثلاث سنوات.

ونقل البيان عن مين تشو، أحد المدراء المساعدين فى الصندوق، قوله أن "الاقتصاد العراقى عانى بشدة من الصدمة المزدوجة الناجمة عن هجمات تنظيم داعش والانخفاض الشديد فى أسعار النفط".

واعرب الصندوق فى بيانه عن قلقه خصوصا ازاء المتأخرات "الكبيرة" المتراكمة على بغداد التى تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.

وكان الصندوق منح بغداد فى يوليو 2015 قرضا بقيمة 1,2 مليار دولار لمساعدتها على النهوض بماليتها العامة.

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