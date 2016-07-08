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لو عايز تخس.. تعرف على الآثار السلبية لـ"الدايت"

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لو عايز تخس.. تعرف على الآثار السلبية لـ"الدايت" لو عايز تخس.. تعرف على الآثار السلبية لـ"الدايت"
قد يتبع بعض الأشخاص نظاما غذائيا صارما، وذلك لإنقاص الكثير من الوزن فى فترة قصيرة، مما له أثر ضار على صحة الجسم.

وذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" الآثار الجانبية على الصحة عند اتباع نظام غذائى صارم لإنقاص الوزن فى وقت قصير، وتشمل هذه الآثار الآتى:

1.حرمان الجسم من الكميات المطلوبة من التغذية يمكن أن تؤدى إلى سوء التغذية الشديد، مما يضعف الجهاز المناعى وعدد من الاضطرابات الأخرى.

2.عند اتباع نظام غذائى تتوقف عن تناول الكمية المطلوبة التى يحتاجها الجسم من الطعام، مما يؤدى إلى فقدان العضلات، جنبا إلى جنب مع ، مما يجعل الجسم يبدو غير صحى وينتج عنه مشكلة انكماش الجلد.

3.عندما لا يتغذى جسمك جيدا، الدماغ لا تتلقى ما يكفى من الأكسجين، مما قد يؤدى إلى مشاكل مثل الاكتئاب.

4.من الواضح أنه عندما لا يحصل الجسم من المستوى الأمثل من العناصر الغذائية المطلوبة، يؤدى إلى نقص التغذية والتعب الشديد، حيث يمكن أن يعيق ممارسة الأنشطة اليومية بشكل طبيعى.

5.عندما تتبع نظام غذائى صارم، قد تشعر باستمرار بالجوع، مما يحث على التهيج والانفعال إلى حد كبير.

6.اتباع نظام غذائى يعد واحدا من الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى بطء عملية التمثيل الغذائى، ويمكن أن يؤدى إلى عدد من المضاعفات الصحية الأخرى، بما فى ذلك زيادة وزن غير المبررة.

أحدث 7 توصيات لإنقاص الوزن.. منها الإرادة والوجبات الغنية بالألياف
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