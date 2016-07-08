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فوائد صحية لـ"اللوز" تزيد الإقبال على شرائه خلال العيد

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فوائد صحية لـ"اللوز" تزيد الإقبال على شرائه خلال العيد فوائد صحية لـ"اللوز" تزيد الإقبال على شرائه خلال العيد
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية لـ"اللوز"، وهو من أفضل المكسرات التى تتمتع بقيمة غذائية عالية، ومن أكثر الأنواع التى تضاف للحلويات والكعك والغُرَّيْبة، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية المثبتة علميا للوز، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى "authoritynutrition"، وتشمل:

1.يحتوى اللوز على تركيزات عالية من الألياف والبروتينات وفيتامين "هـ" والمنجنيز والمغنسيوم .

2.اللوز يحتوى على نسب كبيرة من مضادات الأكسدة، وهو ما يساهم فى الوقاية من الأمراض الخطيرة، كما أنه يحمى البشرة ويحد من تلف الخلايا.

3.غنى بفيتامين "هـ" الذى يساهم فى تعزيز القدرة الجنسية ومقاومة أمراض القلب والسرطان وألزهايمر.

4.يساهم اللوز فى ضبط مستويات السكر بالدم نظرا لغناه بعنصر المغنسيوم.

5.المغنسيوم الموجود باللوز له فوائد رائعة أيضا فى خفض ضغط الدم المرتفع.

6.تناول حفنة أو حفنتين يوميا من اللوز يساهم فى خفض مستويات كولسترول الدم الضار، وبالتالى تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

7.اللوز غنى بالكربوهيدرات والبروتين، لذا هو يساهم فى مكافحة الشعور بالجوع وتعزيز الشعور بالشبع سريعا ومقاومة الإصابة بالسمنة.

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