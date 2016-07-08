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الأردن يرفض التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية

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الأردن يرفض التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية الأردن يرفض التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية
أكد الأردن مساء اليوم الخميس رفضه المطلق لسياسات الإسرائيلية الاستيطانية وقراراتها المتتالية فى إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان مساء اليوم، أن هذه السياسات الإسرائيلية تشكل اعتداء على الأراضى الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى، وتعتبر عائقا جذريا أمام جهود السلام وتبدد آمال تحقيقه فى المنطقة.

وجدد المومنى دعوة المجتمع الدولى وخصوصا الدول الكبرى الراعية لعملية السلام والأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم إزاء سياسات الحكومة الإسرائيلية القائمة على التوسع الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أقر الاثنين الماضى مخططا لبناء 800 وحدة سكنية فى المستوطنات المحيطة بالقدس (560 وحدة منها فى مستوطنة معاليه أدوميم و140 وحدة سكنية فى مستوطنة راموت ونحو 100 وحدة سكنية فى مستوطنة بسجات زئيف)؛ وهو سيعزز مخطط إسرائيل الرامى لإنشاء طوق من المستوطنات حول المدينة المقدسة.

كما تنتظر إسرائيل الفرصة المواتية للبناء فى المنطقة المعروفة باسم (E 1) التى تفصل حاليا بين مستوطنة (معاليه أدوميم) وبين القدس، والتى يعنى البناء فيها قطع أى تواصل جغرافى فلسطينى فى الضفة الغربية يربط بين رام الله شمالا ومدينة القدس ومن ثم جنوبا بيت لحم والخليل.
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