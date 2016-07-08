بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة القناة الاثنين

يبدأ مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، الاثنين المقبل، صرف بطاقات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية "شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية"، والتي تشترط اجتياز اختبارات القدرات، ويستمر صرف البطاقات وإجراء الاختبارات لمدة 10 أيام تنتهى 20 يوليو، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور طارق رحمى، فى تصريحات صحفية، إن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب وأن صرف استمارات الاختبارات لا يتقيد بإعلان نتيجة الثانوية العامة والأوراق المطلوبة هى( أصل رقم الجلوس وصورة منه وصورة شخصية لكل اختبار)، ويستقبل المكتب الطلاب اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، مشيرا إلى أن الجامعة قررت تنظيم دورات تدريبية للراغبين فى الالتحاق باختبارات كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية وكذلك شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية بقاعات الجامعة .

وأوضح "رحمى"، أن الجديد هذا العام فى اختبارات القدرات خروج كليتى التمريض والسياحة والفنادق من شرط القدرات لكنه يستلزم اجتياز الاختبارات الشخصية للطالب بعد القبول عن طريق مكتب التنسيق، ولهذا تنظم جامعة قناة السويس دورات تدريبية للطلاب حول كيفية اجتياز هذه الاختبارات، تبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن طلاب الثانوية العامة الراغبين للالتحاق بكلية التمريض سيتدريبون بقاعة الكلية أيام 12 و14 يوليو 2016، والطلاب الراغبين فى التدريب على اجتياز اختبار القبول بكلية السياحة والفنادق بقاعة التدريب بالكلية أيام 12 و 14 يوليو 2016 والتدريب من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهراً.

أما دورة التدريب للقبول بكلية التربية شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية، فيتم بقاعة التدريب بكلية التربية أيام 11 و 13 و 14 يوليو، وبشأن التدريب للدخول لاختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية فيكون أيام 12 و14 يوليو بمقر كلية التربية الرياضية بالحرم الجامعى الجديد ويتم التدريب بواسطة أساتذة وخبراء متخصصين، ويبدأ من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا .

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