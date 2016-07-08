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ثالث أيام العيد.. 9 حدائق للحيوان والأورمان والمتحف الزراعى تستقبل الزوار

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ثالث أيام العيد.. 9 حدائق للحيوان والأورمان والمتحف الزراعى تستقبل الزوار ثالث أيام العيد.. 9 حدائق للحيوان والأورمان والمتحف الزراعى تستقبل الزوار
لليوم الثالث،تستقبل 9 حدائق للحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،وحديقة الأورمان والمتحف الزراعى بالجيزة زوار عيد الفطر،حيث تقرر إلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين،وفرض حالة الطوارئ طوال أيام العيد،وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الزائرين فى احتفالات العيد.

قال الدكتور رأفت عبد الله، مدير عام حدائق الحيوان التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه لليوم الثالث فى احتفالات زوار عيد الفطر بحديقة حيوان الجيزة والحدائق الاقليمية وحديقة الاسماك، تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين،ووضع خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة حديقة حيوان الجيزة لتبدو فى أبهى صورها، وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب، وكتابة لوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها فى الطبيعة وتواجد شركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة.

فى أول وثانى أيام عيد الفطر.. حدائق الحيوان تستقبل 230ألف زائر.. 6دببة والفنك المصرى وجبلاية القرود نجوم حديقة حيوان الجيزة.. وزحام أمام بيوت إنسان الغاب تيتى والنسناس.. وتواجد أمنى مكثف لحماية الزوار
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