في_القمة – الزمالك يعلن عقد اجتماعا طارئا بخصوص ملعب مواجهة الأهلي

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عقد مجلس الإدارة "لاجتماعا طارئا" ظهر يوم الجمعة بخصوص ملعب مواجهة الأهلي.

اتحاد الكرة أعلن موافقة الزمالك أخيرا على مواجهة الأهلي في ملعب السويس يوم السبت وذلك بعدما تم نقل المباراة من ملعب بتروسبورت. (طالع التفاصيل)

ولكن على الرغم من ذلك، إلا أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعا وصفه أحمد مرتضى منصور بـ"الطارئ" من أجل ملعب المباراة.

وأعلن أحمد مرتضى على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عقد اجتماعا طارئا لمجلس الزمالك بحضور إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة.

وكتب عضو مجلس إدارة الزمالك نصا: "يعقد غدا مجلس اداره نادي الزمالك اجتماع طارئ الساعه الثانيه ظهرا بحضور رئيس قطاع الكره لاتخاذ قرار بخصوص تحديد ملعب لقاء الزمالك والاهلي".