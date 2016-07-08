محافظة القاهرة: افتتاح نفق زهراء المعادى نهاية يوليو الجارى

أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أنه سيتم افتتاح نفق زهراء المعادى فى نهاية شهر يوليو الجارى، وذلك بعد أن استكملت شركة وادى دجلة ما يقرب من 95% من أعمال توسعة وتطوير النفق لتسهيل حركة المرور أمام السيارات عند مدخل الزهراء من ناحية طريق الأوتستراد.

وأضاف المصادر لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من تركيب جميع الخوازيق والتى وصل عددها إلى 87 خازوقا، وتم تنفيذ الـ 9 "كمارات" المقرر تركيبها لعمل النفق الجديد "الازدواج"، وسيتم إعادة سفلتة طريق "الأوتستراد" وحفر النفق وفتحه فى الاتجاهين ليعمل بكامل كفاءته أمام السيارات عقب افتتاحه مباشرة.

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