بعد إغلاق 37% من الورش.. شعبة الذهب تطالب بنقل تبعيتها لوزارة الصناعة

طالب إيهاب واصف، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، بنقل تبعية قطاع الذهب من وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وزارة الصناعة لإنقاذ القطاع من الكساد الكبير الذى يتعرض له، لافتا إلى أن 37% من ورش ومحال الذهب أغلقوا بسبب الكساد الكبير وارتفاع الأسعار الذى وصل إليه جرام الذهب فى أعلى نقطة سعرية على الاطلاق والذى تخطى فيها حاجز الـ 400 جنيه.

وأضاف واصف، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن وزارة التموين لم تراعى فى خطتها أزمة قطاع الذهب وتحل فقط أزمات السلع التموينية، مشيرا إلى أن حجم المبيعات فى السوق المصرية لم يتخطى حاجز الـ 30% مما يعد وضعا أسوأ من فترة قيام ثورة 25 يناير، وأن الأمل الوحيد فى التصدير للخارج ونقل قطاع الذهب بالكامل إلى وزارة الصناعة.

وأشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت فى السوق المحلى بنسبة 57% فى 7 أشهر منذ بداية العام الجارى ، كما أن هناك الكثير من العمالة المدربة التى تركت مهنة قطاع الذهب وهو ما يمثل خطورة على توفير الذوق العام للمشغولات الذهبية .

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