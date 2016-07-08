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رئيس حى الوايلى: لحام لعبة حديقة الفردوس قبل تشغيلها بنصف ساعة سبب سقوطها

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رئيس حى الوايلى: لحام لعبة حديقة الفردوس قبل تشغيلها بنصف ساعة سبب سقوطها رئيس حى الوايلى: لحام لعبة حديقة الفردوس قبل تشغيلها بنصف ساعة سبب سقوطها
أكد اللواء عصام كمال، رئيس حى الوايلى، أنه تم التحفظ على جميع القائمين على العمل بحديقة الفردوس بالحى والتى سقطت بها إحد اللعبات وأدت إلى إصابة سقوط 5 أشخاص ،حيث تبين أنه تم "لحام"اللعبة قبل نصف ساعة من تشغيلها للزائرين .

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الزهراء ومصاب بمستشفى الدمرداش ومصابين بمستشفى الحسين أحدهما بحالة حرجة بالعناية المركزة.

يذكر أنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سقطت إحدى لعبات الأطفال الكهربائية، داخل ملاهى بمنطقة العباسية، أثناء احتفال الأطفال بعيد الفطر المبارك.


>بالصور.. سقوط لعبة أطفال بإحدى ملاهى العباسية.. وأنباء عن وقوع إصابات
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