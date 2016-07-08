بالصور.. تعرف على أسعار الشواطئ المميزة والسياحية بالإسكندرية

تستعد محافظة الإسكندرية بنحو 40 شاطئ لاستقبال موسم الصيف الذى يبدأ عقب أجازة العيد مباشرة، حيث انتهت المحافظة من تطوير شواطئ المندرة والبوريفاج وستنالى، وهى من أكثر الشواطئ التى تشهد اقبالا كبيرا من المصطافين كل عام.

وأعلن اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استعداد محافظة الإسكندرية لاستقبال المصطافين عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.

وقال حجازى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم تقسيم شواطئ الإسكندرية لتناسب كافة طبقات المجتمع مع مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى، مشيرا إلى أن الشواطئ مقسمه إلى شواطئ مجانية وعددها 5 شواطئ وهى "جليم – شهر العسل – الهانوفيل – المكس – سيدى كرير" ، حيث يسمح للمصطاف بدخوله بالشمسية والكرسى الخاص به – وفى حالة رغبته فى تأجير شمسيه يكون سعرها 3 جنيهات للشمسيه، وجنيها واحدا للكرسى من منفذ البيع الخاص بالمحافظة مع استخدام جميع الخدمات مجانا وحدات خلع الملابس ودورات المياه.

وأضاف أن هناك أيضا شواطئ بنظام الخدمة لمن يطلبها وهى "ميامى – سيدى بشر – ابو هيف 1 – ابو هيف 2 – الانفوشى 1 – الانفوشى 2- الدخيلة شرق – الدخيلة غرب – هدير – تقسيم الملاح – السلام – زهراء الهانوفيل – ابو يوسف 0 فاميلى بيتش – شط إسكندرية – الصفا"، وهى تجمع بين الشواطئ المجانية والخدمة لمن يطلبها، حيث إذا أراد المصطاف دخول الشاطئ بالشمسية والكرسى الخاص به فليدخل دون دفع أى مقابل مع استمتاعه بكافة الخدمات والمرافق مجانا، أما فى حالة الرغبة فى تأجير شمسيه فيكون رسم دخول الفرد ( 5 جنيهات ) .

وبالنسبة للشواطئ المميزة أشار أحمد حجازى إلى أن عددها يبلغ 19 شاطئا وهى "المندرة 2 – المندرة 3 – العصافرة 1 – العصافرة 2 – ميامى المميز – سيدى بشر – سيدى بشر 1 – ابو هيف المميز – السرايا – السلسلة – القويرى – بليس – بليس 2 – البيطاش 1 – البيطاش 2 – الهانوفيل مميز شرق – الهانوفيل 2 – أبو تلات 1 – أبو تلات 2"، وهى شواطئ غير مسموح فيها بدخول شمسيه وكرسى – ورسم دخول الفرد 7 جنيهات .

وأكد اللواء احمد حجازى، أن المزايدات الخاصة بالشواطئ قد حققت نجاحا كبيرا حيث ارتفعت القيمة إلى أربعة أضعاف العام الماضى، مشيرا إلى أن هذه الأموال تستخدم لحماية الشواطئ وصيانتها.

وأشار إلى أن الادارة قد قامت بتأجير الممرات على الشواطئ ، وذلك لحمايتها من سطوة البلطجية بعد أن كانت وكرا للأعمال المنافية للآداب والبلطجة والسرقة والمخدرات وأطفال الشوارع والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنها أصبحت الآن آمنة تماما ويستطيع المصطاف الذهاب إليها فى أى وقت، كما أن هذه الممرات ساعدت على خلق فرص عمل للشباب حيث تستوعب كل ممر من "30 – 40" شاب للعمل به، مؤكدا تشديد الرقابة على الأندية والمساحات المخصصة لها.



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شاطئ ستنالى المميز



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تطوير شاطئ ستنالى



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استعداد الشواطئ لموسم الصيف



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تطوير وانارة شواطئ الإسكندرية



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شاطئ المندرة السياحى



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تطوير شاطئ المندرة



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نظافة الشواطئ



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شاطئ البوريفاج السياحى



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شواطئ الإسكندرية تتزين لموسم الصيف

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد فى ثانى أيام عيد الفطر

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