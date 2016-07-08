أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التحقيق فى سقوط لعبة أطفال ملاهى العباسية فوق رؤوس المواطنين

Google+ Print
التحقيق فى سقوط لعبة أطفال ملاهى العباسية فوق رؤوس المواطنين التحقيق فى سقوط لعبة أطفال ملاهى العباسية فوق رؤوس المواطنين
أرسلت الجهات المختصة، إخطارا للنيابة العامة، للتحقيق فى حادث سقوط إحدى لعب الأطفال داخل ملاهى قرية الفردوس بمنطقة العباسية على رؤوس المواطنين، أثناء لهو أطفالهم احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وقررت النيابة العامة، فتح تحقيقات موسعة حول الحادث، للوقوف على الأسباب التى أدت إلى سقوط اللعبة الكهربائية، والتأكد من إجراءات السلامة داخل الملاهى، والاستماع لأقوال المسئولين والمشرفين على الألعاب لتوثيق شهادتهم.

موضوعات متعلقة..
>- بالصور.. سقوط لعبة أطفال بإحدى ملاهى العباسية.. وأنباء عن وقوع إصابات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365