التحقيق فى سقوط لعبة أطفال ملاهى العباسية فوق رؤوس المواطنين

أرسلت الجهات المختصة، إخطارا للنيابة العامة، للتحقيق فى حادث سقوط إحدى لعب الأطفال داخل ملاهى قرية الفردوس بمنطقة العباسية على رؤوس المواطنين، أثناء لهو أطفالهم احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وقررت النيابة العامة، فتح تحقيقات موسعة حول الحادث، للوقوف على الأسباب التى أدت إلى سقوط اللعبة الكهربائية، والتأكد من إجراءات السلامة داخل الملاهى، والاستماع لأقوال المسئولين والمشرفين على الألعاب لتوثيق شهادتهم.

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