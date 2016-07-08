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ضبط محل غير مرخص لتجارة قطع غيار أدوات كهربائية مغشوشة بالقاهرة

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ضبط محل غير مرخص لتجارة قطع غيار أدوات كهربائية مغشوشة بالقاهرة ضبط محل غير مرخص لتجارة قطع غيار أدوات كهربائية مغشوشة بالقاهرة
تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب محل غير مرخص وبحوزته 778 قطعة غيار للأدوات الكهربائية المغشوشة وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب محل لتجارة الأدوات الكهربية يعمل بدون ترخيص بحيازة وتجميع كميات من الأدوات الكهربائية الخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومقلدة للشركات الكبرى مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

وعلى الفور تم ضبط صاحب المحل وبحيازته 778 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية ، 890 متر خرطوم مغشوشة، وتم تحرير المحضر اللازم.


>ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة
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مصر 365

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