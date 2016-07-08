نائب ببنى سويف: وافقنا على الموازنة رغم خلوها من عدالة التوزيع لضيق الوقت

أكد جمال هندى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز الفشن جنوب بنى سويف أن أعضاء المجلس وافقوا على الموازنة العامة للدولة رغم وجود بعض السلبيات أهمها عدم مراعاة العدالة فى التوزيع بين الوزارات وأيضا أجور المواطنين العاملين بالدولة، لافتا إلى أن الميزانية عرضت متأخرة على المجلس ونقشت خلال حوالى 5 أيام ومطلوب الانتهاء منها قبل نهاية يونيه.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": النواب لديهم حماس وفكر غير عادى ولكنهم ظلموا أمام مواطنى دوائرهم بسبب موافقتهم على الموازنة العامة للدولة رغم وجود سلبيات بها.

منوها أنه فى تعليقه على الموازنة العامة داخل المجلس قال إن هناك جدارا عازلا بين الحكومة والشعب والحكومة جعلت النواب دروعا بشرية للجدار.

موضحا أن هناك تخمة من القوانين منذ بدء الدورة البرلمانية عرضت على النواب.

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