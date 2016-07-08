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مسؤول موريتانى: انعقاد القمة العربية فى نواكشوط حدث تاريخى

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مسؤول موريتانى: انعقاد القمة العربية فى نواكشوط حدث تاريخى مسؤول موريتانى: انعقاد القمة العربية فى نواكشوط حدث تاريخى
قال نائب رئيس البرلمان الموريتانى الخليل ولد الطيب أن انعقاد القمة العربية فى موريتانيا "حدث تاريخى كبير"، معتبراً فى نفس الوقت أنها تمثل نجاحاً للدبلوماسية الموريتانية.

وأضاف خلال إعلانه مساء الخميس اختتام الدورة البرلمانية إنه "فى الوقت الذى نختتم فيه أعمال دورتنا ونودع فيه شهرا عظيما يطل علينا حدث تاريخى كبير، إنه القمة العربية المرتقبة".

وأضاف ولد الطيب أن انعقاد القمة العربية بنواكشوط يمثل "نجاحا دبلوماسيا بامتياز يعزز سلسلة النجاحات الدبلوماسية التى حققتها بلادنا فى السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى "قيادة سياسية كاريزمية أعادت لموريتانيا ألقها وإشعاعها العلمى ومكنتها من التفاعل والتأثير داخل محيطها الطبيعى بل وفى المحيط الدولى كذلك"، وفق تعبيره.

ودعا ولد الطيب النواب والطبقة السياسية إلى المساهمة فى إنجاح انعقاد القمة التى قال إنها "ستجعل من نواكشوط خيمة العرب المفتوحة وستتوج بقيادتنا للعمل العربى فى ظرف بالغ الدقة والصعوبة".

وأكد نائب رئيس البرلمان الموريتانى أن الأنظار تتجه إلى موريتانيا بمناسبة انعقاد القمة العربية، مشيراً إلى أن هذا الحدث "يعقد عليه أبناء الأمة العربية آمالهم ويعولون على قيادتنا لما عرفت به من نخوة عربية ومن حكمة وحنكة وحيوية ستدفع بالعمل العربى فى الاتجاه الصحيح"، على حد تعبيره.
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