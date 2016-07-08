بالصور.. فريق ألوان فوة يحتفل بمشاركة فريق الغلابة بكفر الشيخ

نظم فريق ألوان فوة برئاسة هبه محمد، أول حفل للفريق بمشاركة فريق ديوان الغلابة فى قصر ثقافة فوه، حضره أكثر من 200 شخص. على رأسهم فتحى الدمنهورى مدير قصر ثقافة فوه، والدكتور أحمد المصرى مدير الادارة الصحية، ومحمد بيصار مساعد رئيس مجلس مدينة فوه.

وتعددت فقرات الحفل ما بين: "ابتهال دينى - شعر فصحى - ستاند اب كوميدى - غناء طربى - شعر عامى - عزف جيتار - شعر حلمنتيشى - تنورة - غناء مواويل - راب - اسكتش كوميدى".

وأكدت هبة محمد رئيس فريق ألوان فوه، إن هذا الحفل جاء تتويجاً للجهد الكبير الذى بذله أعضاء الفريق خلال شهر رمضان دفعة قوية للمشاركة فى حملة سرطان الثدى الذى ستقام يوم الاثنين القادم والتى تتبناها هالة أبو السعد عضو مجلس النواب.

وأضافت هبة محمد، إن الفريق سيواصل أعماله الخدمية المتعددة خاصة إننا لا ننتمى لحزب معين أو جمعية أهليه إينما نحن مجموعة من الشباب الفتيات طلاب طالبات الجامعات تجمعنا خدمة المجتمع فقط .



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جانب من حفل ألوان فوه



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أحد الفنانين لاعبى الجيتار



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أحد الفقرلات المقدم فى الحفل



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جانب من الحضور والدكتور أحد المصرى مدير الإدارة الصحية بفوه



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فتحى الدمنهورى مدير قصر ثقافة فوه



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جانب آخر من الحضور بحفل فريق ألوان

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