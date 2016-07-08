دفاع متهمى عرب غنيم: انتهينا من إعداد مذكرة الطعن على الحكم

قال مسعود الحماقى دفاع بعض المتهمين فى""، والمحكوم عليهم بأحكام ما متفاوتة ما بين السجن المشدد من 5 سنوات و15 عاما، أن فريق الدفاع عن المتهمين انتهى من إعداد مذكرة الطعن على الحكم.

وأضاف "مسعد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تقديم المذكرة لمحكمة النقض عقب الانتهاء من إجازة العيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قد قضت فى 23 من الشهر الجارى بالسجن المشدد 15 عاما لـ6 متهمين، وكما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 11 متهما، والسجن 3 سنوات لمتهمين، لاتهامهم فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عرب غنيم بحلوان عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 15 عاما لـ6 متهمين بـ"أحداث عرب غنيم"

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