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المرور يضبط 512 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 512 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 512 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس الثلاثاء على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 512 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 92 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 115 مخالفة مرورية بالقاهرة، 133 مخالفة مرورية بالجيزة، 250 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.


>"مرور القاهرة" تضبط 9 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين العاصمة
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