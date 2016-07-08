فعالية «بشر من زجاج» تجتذب زوار حي البجيري

اجتذبت فعالية "بشر من زجاج" زوار حي البجيري بالدرعية التاريخية، وأبدى الصغار والكبار تفاعلهم واعجابهم بالفعالية وتسابقوا على التقاط صور تذكارية لهم مع أفراد عائلة المرايا التي تتولى تقديم الفعالية.

وتقدم فعالية "بشر من زجاج" يومياً خلال فعاليات الاحتفال بعيد الفطر التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض طيلة أيام العيد الثلاث بحي البجيري، حيث يقوم أفراد عائلة المرايا بارتداء مئات المرايا التي تغطي كامل أجسادهم من قمة الرأس وحتى القدمين، ويتجولون في الساحات والممرات بالحي، كما يتيحون للزوار التقاط الصور معهم.

الجدير بالذكر أن فعالية "بشر من زجاج" تقام لأول مرة في المملكة ويقدم تلك الفعالية فريق "عائلة المريا" والمكون من خمسة أفراد يقومون بتقديم العروض الترفيهية الشيقة التي تسعد الزوار.

فعاليات متنوعة لاقت قبول الزوار