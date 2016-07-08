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.. وحضور كبير لعروض مسرح الطفل

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.. وحضور كبير لعروض مسرح الطفل .. وحضور كبير لعروض مسرح الطفل

استقطب مسرح الطفل المقام بحديقة المطوية بحي البجيري بالدرعية التاريخية أعداداً كبيرة من الأطفال خلال فعاليات الاحتفال بعيد الفطر التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وتفاعل الأطفال مع ما يقدمه المسرح من عروض ترفيهية وتعليمية وتثقيفية للطفل والأسرة، وذلك عبر مجموعة من الفقرات التي يشرف علي تنفيذها مجموعة من المتخصصين.

وتنوعت الفقرات التي قدمها المسرح ما بين مسرحيات وعروض ومسابقات متنوعة اجتذبت الأسرة والطفل في آن واحد.

وأبدى زوار المسرح اعجابهم بمسرحية السنافر وعرض البالون الراقص الذي أبهر الحضور، كما تفاعلو مع ما تم تقديمه من مسابقات حركية وثقافية.

من عروض مسرحية السنافر

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