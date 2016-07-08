.. وتفاعل شبابي مع عروض السيارات والدراجات النارية

‏‫انطلقت مساء أول أيام عيد الفطر بساحة متنزه شرق الرياض بحي القادسية أولى منافسات بطولة أمانة الرياض لكسر حاجز الزمن للسيارات والدراجات النارية والتي تنظمها الأمانة ضمن احتفالاتها بالعيد.

وفي السياق ذاته، بدأت منافسات بطولة التسارع الرملي "ساند دراق"، والتي تحظى بإقبال كبير من شباب المملكة ودول الخليج العربي من عشاق سيارات الدفع الرباعي.

وتفاعل جمهور ساحة متنزه شرق الرياض مع منافسات البطولة، والتي شهدت مشاركة عدد من السيارات المعدلة والمجهزة بأقوى المحركات، لمتسابقين من المملكة ودول الخليج العربي، كما تفاعل الجمهور مع منافسات البطولة الرابعة "للأوتوكروس" وعروض الدراج رايس وسيارات الريموت كنترول.

استعراض السيارات المعدلة