الميكانيكا والكهرباء بـ"الرى":طوارئ بـ 585 محطة خلال إجازة عيد الفطر

أعلن الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الرى، حالة الطوارئ القصوى بجميع محطات المصلحة على مستوى الجمهورية والبالغة 585 محطة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أبو زيد، فى تقرير رفعه لوزير الرى، أنه تم إلغاء إجازات العاملين والمهندسين والأمن بالمحطات التابعة للمصلحة، لمتابعة سير العمل على مدار الساعة والتدخل لحل أى مشكلة، علاوة على رفع حالة الاستعداد لمجابهة أى أزمات قد تحدث.

وأشار أبو زيد إلى وجود 6 مراكز طوارئ تابعة للمصلحة تتحرك على الفور فى حالة حدوث أى أزمة وتم توزيعها لتغطى جميع محافظات الجمهورية وتتواجد أماكنها فى "سيناء ومريوط وأبو سكين والكريمات وكوم أمبو والوادى الجديد والزقازيق".

وأكد أبو زيد فى تقرير، أنه وضع خطة وبرنامج للمرور المفاجئ فى جميع الأوقات وعلى جميع المحطات، بالتنسيق مع قيادات المصلحة للتأكد من الاستعداد الكامل، وتواجد جميع المهندسين والفنيين بمواقعهم فى مواعيد عملهم حتى لا تحدث أى مشاكل.

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